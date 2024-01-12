應用科學大學料月內公布　各院校不排除互認學分

政府有意推動本地自資大學成為應用科學大學，教育局常任秘書長李美嫦今日(12日)表示，學術及職業資歷評審局正進行相關工作，預料將於月內公布路線圖，包括成為應科大的準則、課程安排等。她又指，不排除將來不同應科大可互認學分與發展共同核心科目，而下月的財政預算案會提出為應科大聯盟提供前期資金，資助院校發展應用學科。

港府早前表明部分公共服務的收費長期未有調整，將以用者自付原則作出檢視。被問到大學學費多年未有增加，教育局局長蔡若蓮回應指，局方會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，並會考慮時候是否適當、不同階層負擔能力等，教育局會向教資會告知調整大學學費的相關原則。

對於本港在2022/23學年教師流失多達6,748名，較上學年上升25%。教育局副局長施俊輝指理解中小學老師所面對的挑戰，尤其新冠疫情期間處理網課，以及與家長保持聯絡，在照顧學生上的挑戰亦有所增加。李美嫦稱，期望以科技讓教師在行政方面的工作可以減少，亦有意在卓越教師獎中增加更多獎項，以鼓勵教師。而人手短缺下，不少老師未有教育文憑(PGDE)便需上陣教書，蔡若蓮指會優先讓已入行逾1或2年的教師入讀PGDE課程。針對常識科分拆成科學科與人民科，蔡若蓮指科學科都較為新穎，將增加老師的培訓。

學生人口方面，她提到4萬多名人才子女來港，其中幾2.1萬名為高才通子女，預料會以初中為主分布於各個級別，被問到會否出現殺校的情況，她指過去在人口較少的區份有學校以合併的方式繼續營辦。至於彩虹邨的重建項目中，有3間學校受影響，李美嫦指教育局與房屋局密切溝通，目前尚有時間討論區內學生的安排，指將以學生利益為依歸，不排除任何方案。