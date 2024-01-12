討論臨終病人抉擇　「慎入易出」惹爭議

立法會今日(12日)召開《維持生命治療的預作決定條例草案》委員會，討論「預設醫療指示」和「不作心肺復甦命令」的政策措施和細節問題。當局指有關條例草案，旨在為臨終病人提供全面的晚期照顧，但有議員擔心「慎入易出」的原則，容易惹起醫護人員同病人家屬的爭拗，又指表格內容繁複，條例用詞艱澀難懂。

有關條例草案主要牽涉「預設醫療指示」和「不作心肺復甦命令」兩部份。「預設醫療指示」通常要以書面作出陳述，訂立人需在精神上有能力作出決定的時候，指明自己一旦沒有能力作決定，而情況又符合指令的條件下，可以對訂立人進行指定的措施。為了讓「預設醫療指示」在醫院外的環境實行，醫生可以為預設醫療指示的訂立人，另行發出「不作心肺復甦命令」，在指明的適用情況下，不得向有關病人進行心肺復甦術。而條例草案一旦通過，向來按普通法訂立的「預設醫療指示」就會改為成文法則，同時會為治療提供者和施救者，包括非專業的救援人員增添相關的法律保障；以及修訂相關消防條例和精神健康條例，以消除緊急救援人員在醫療指示上所遇到的法律障礙。

當局重申「預設醫療指示」和「安樂死」是兩個完全不同的概念，前者是在指明的情況下，不給予或終止末期病人維持生命的治療，然而訂立人不可透過「預設醫療指示」拒絕基本的護理、紓緩服務、或要求施用結束自己生命的處方。訂立「預設醫療指示」，是以「慎入易出」為原則，即訂立人必須審慎決定是否作出有關指示，以及不少於兩位符合條件的見證人在場，其中一人必須是註冊醫生，而該醫生需信納，訂立人在訂立指示的時候，是有能力就維持生命治療而作出決定，而訂立人亦須獲告知，指令的性質和對自己的影響；不過訂立人日後若改變主意，只要還具有精神能力，可隨時以口頭或書面方式，輕易地撤銷有關指示。

議員狄志遠建議政府向公眾說明條例時，多強調立法對病人和家人的好處。畢竟電視或電影劇情往往予人不切實際的幻象，譬如長時間昏迷但只要「一個接吻就甦醒」，從而令家屬堅持對病人的救治。他又指不少團體在進行相關的公眾教育，可是做了多年工夫，簽訂有關指示的僅五千多人，質疑即使立法，會否促使更多人願意訂立指示。

議員鄧家彪認為需尊重病人的選擇，但擔心病人的想法和家屬不同。為免遺產分配上出現利益衝突，病人在簽署有關指示時，至親家屬不能做見證人，有可能出現病人作出選擇時，家人毫不知情，會發生為難醫護團隊或救護人員的情況。議員陳沛良關注中醫在條例的角色，如可否執行預設醫療指示或擔任見證人，又指「慎入易出」的做法，單憑口頭都可以把指示撤銷，擔心必有爭拗。他又認為有關表格繁複，詢問當局可否簡化。議員林哲玄亦指條文複雜，用詞艱澀，指自己「讀咁耐中文都唔識得咁樣寫法」。

當局回覆指，至親家屬因涉及潛在利益，因此不能做見證人，但並非不能置身於討論圈子當中。當醫護向病人解釋預設醫療指示，並不代表家人不可在場。在簽署指示之前，需通過「預設醫療照顧計劃」，過程將邀請病人與家屬一同參與，醫生會籍着一些技巧，讓病人吐露自己意願，而簽訂過程亦非一蹴即就，必須在病人清楚，家屬亦同意的情況下，才可簽署。假如病人不清醒，但家人說指示已撤銷，醫護人員會藉着同病人治療期間的接觸，來判斷病人的意願，當然最理想的撤銷是以書面形式，而非口頭。

因預設醫療指示是基於西醫的範疇，作為見證人的醫生需向臨終病人講解訂立指示的性質和影響，若病人反對的維持生命治療方法是涉及中醫的話，那麼中醫亦要遵從。