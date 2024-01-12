警司陳凱港涉串謀呃按揭　案件結案陳詞押4.19裁決

正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍欺騙按揭貸款逾2,630萬港元。法庭早前裁定案件表證成立，控辯雙方今日(12日)於區院作結案陳詞。法官聽畢雙方陳詞後，決定把案件押後至4月19日作裁決，期間兩名被告均獲准繼續保釋。

兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港(50歲)及報稱商人的汪浩毅(49歲)。控方陳詞指，陳凱港過往曾4次成功申請按揭貸款，證據顯示他曾支付替他辦理按揭的代理人超過40萬港元，辯方說法指是服務費，但以陳的經驗，不可能會支付如此高昂費用。辯方曾指是代理人自行造假申請按揭，但風險如此高，控方認為該些代理不會「老虎頭上捉蝨乸」；陳的律師指涉案的按揭文件錯漏百出，很多個人資料均不齊全，如陳存心造假不會如此。辯方筆跡專家亦認為文件上的簽名很大可能屬虛假，控方卻稱無須理會。律師認為控方現時的理據薄弱，不足以令陳入罪。汪的律師則指，在陳取得按揭後達1年，汪的公司仍每月存款進陳的銀行戶口，如汪串謀陳造假根本毋須續存款，故他只是在存款時誤把款項列作薪金，而被有心人利用。

兩名被告被控於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪。兩人亦被控在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬港元月薪。兩間機構最終分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬港元及480萬港元。

案件編號：DCCC 132/2022