跨部門全港反黑工　27人被捕

入境事務處等執法部門聯同勞工處，本周一至昨日(8日至11日)一連4天在全港多區展開反非法勞工行動，並拘捕20名懷疑非法勞工、6名逾期逗留人士及1名非法入境者，年齡介乎26至60歲。

在行動中，入境處人員搜查57個目標地點，包括商業大廈、裝修中單位、住宅大廈、零售店舖及餐廳，共拘捕14名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為9男5女，年齡介乎26至60歲。當中1名女子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書，她亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

新界北區的執法行動中搜查13個目標地點，包括垃圾站、裝修中單位及貨倉，共拘捕4名懷疑非法勞工、6名逾期逗留人士及1名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為2男2女，年齡介乎26至51歲。被捕的逾期逗留人士則為4男2女，年齡介乎26至47歲。另有1名37歲男子因非法入境被捕。被捕人當中4名懷疑非法勞工及6名逾期逗留人士已交由入境處跟進。

此外，上水新運路的行動共拘捕2名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客，年齡分別為47及52歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物包括化妝品、日用品及保健產品。