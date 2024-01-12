六男女墮公檢法騙案失650萬元　事主按要求往廣州「面談」揭被騙

澳門再多6宗公檢法騙案，三男三女收到電話後誤以為涉及刑案，接受視像調查並提供銀行帳戶資料，報稱共失款650萬澳門元。其中一事主更按要求前往廣州白雲機場接受面談，但「公安」未有出現，懷疑被騙於是報案。當地執法人員正對6宗案件開展調查。

其中一名澳門女事主被騙287萬港元。她於去年10月16日收到陌生來電，對方自稱「電訊公司職員」指事主名下電話發送大量騷擾短訊，並將電話轉接至「公安」跟進。通話期間事主被要求接受視像調查，提供銀行帳戶資料，同時需要定時報告行蹤。事主未疑有詐，先後5次向對方轉帳合共287萬港元。直至本周一(8日)再應對方要求前往廣州白雲機場接受面談，但「公安」一直未有出現。

另一名事主是當地老翁同樣在去年10月收到電話，對方自稱「公安」並準確說出事主及其家人的身份資料，聲稱事主涉及清洗黑錢案件需協助調查。老翁應對方要求提供銀行帳戶資料，同時將多個銀行帳戶存款轉至向對方帳戶。至近期與友人討論時懷疑被騙，事主查帳後發現帳戶內的170萬港元被人轉走，隨即報案。

另外4宗案件的兩男兩女事主去年12月20日至本周日(7日)分別接獲電話，對方自稱「電話公司人員」或政府人員，指各人涉及刑事犯罪，要求事主視像調查並提供銀帳戶資料，最終各人被騙17.3萬澳門元至75.2萬澳門元。