人工智能專家姚新任嶺大副校長　本月22日履新任期5年

嶺南大學校董會通過接納其遴選委員會建議，委任人工智能專家姚新為嶺大副校長(研究及創新)，任期5年，由今年1月22日起生效。姚同時獲聘為唐天燊機器學習講座教授，將會監督和策劃大學在研究、創新和知識轉移方面的發展。他亦將透過嶺大協理副校長(策略型研究)領導嶺大的研究所或中心，並將直接監督研究生院和研究及知識轉移處。

姚新是人工智能領域的國際頂尖學者，其在演化計算、智能優化、機器學習、人工智能等專業領域有卓越貢獻。他於2003年獲國際權威組織電機電子工程師學會（IEEE）頒授院士榮銜，並獲得2020年IEEE Frank Rosenblatt獎，是首位華人獲該國際殊榮。他在2003年至2008期間，擔任人工智能領域頂級期刊IEEE Transactions on Evolutionary Computation的主編、7種國際雜誌副編。另外，他於2014年至2015年擔任IEEE計算智能學會主席，自2021年起名列史丹福大學全球首2%頂尖科學家；並獲選為2022年、2023年「全球最高獲徵引研究人員」。他參與著作論文的谷歌學術總引用超過74,000次，H指數為122。

他於1982年在中國科技大學取得計算機科學與技術本科學位，1985年取得北京華北計算技術研究所計算機科學與技術碩士學位，1990年獲中國科技大學計算機科學與技術博士學位。他其後於1992至1999年任職澳洲國防學院與新南威爾士大學計算機科學學院講師、高級講師及副教授；1999年至2016年擔任英國伯明翰大學計算機學院講座教授；2016年至加入嶺大前擔任位於深圳的南方科技大學計算機科學與工程系系主任兼講座教授，並在英國伯明翰大學計算機學院兼任教授。