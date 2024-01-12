吸食大麻及跨毒品中毒個案增　港大急症醫學系籲加強教育

香港大學急症醫學系團隊分析及研究了疫情期間吸食毒品致中毒的情況，團隊分析了1453宗個案，即2017年1月23日至2023年1月22日期間，由公立醫院急症室向香港中毒控制中心呈報五類主要毒品的急性中毒個案。團隊發現，疫情中涉大麻中毒者有上升之勢，尤其女性大麻吸食者中毒增加值得關注，同時濫用氯胺酮及多種危害精神科藥物者中毒個案亦有上升。

研究指出，疫情期間關閉娛樂場所對吸毒者引致的急性中毒影響有限，但毒品引致中毒的個案分析顯示幾個值得留意的濫藥模式和臨床表現，如與疫情前相比，疫情期間有更多的急性冰毒中毒的病人躁動不安、受傷及自殘、需要更多入侵性治療及重症監護病房治療，甚至嚴重中毒致死亡個案。

急症醫學系團隊認為，疫情沒對個別毒品引致急性中毒後出現嚴重併發症的機會有明顯影響，但發現濫用冰毒和海洛英的個案增多令人擔憂，大麻中毒亦上升，同時濫用氯胺酮及多種毒品者亦有上升，籲各界加強教育。有從事戒毒輔導工作的社工認為，疫情期間即使社交和娛樂場所需關閉，但對打擊吸毒引致急性中毒的成效有限。