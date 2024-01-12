「錫紙人」驚現快餐店惹嘲笑　跑手賽後保暖網民歎長知識

除駕駛、過馬路要小心謹慎外，上網做「鍵盤重炮手」前最好還是停一停，想一想，不然只會貽笑大方，尤其是網上貼出的照片，有時真的「看一眼笑到暈，看仔細點長知識」。《東呼即應》留意到近日網上流傳一張照片，有市民全身包着好像錫紙一樣的物料在快餐店排隊等點餐，很多人第一反應就是「搞甚麼鬼」，笑言該市民是否患有「電磁場過敏症」。

不過仔細留意照片，上傳當日正是「香港街馬」，加上當日氣溫低，相信是有選手參加完比賽，包着取暖。翻查資料，原來這件裝備叫「緊急救生氈」，也就是俗稱的「太空氈」，在很多馬拉松比賽是強制的裝備，據聞這次「香港街馬」，大會也有在選手包內，提供類似相中人穿的「太空氈」。

其實戶外救生氈的功能非常大，可以在發生意外後用作遮蓋身體，防止體溫急劇下降，同時可以避免雨水打濕身體帶走熱量，而在危急情況下，其反光功能更可吸引救援人員的視線。戶外救生氈通常是一塊鋁塑複合的薄膜，其重量非常輕，便於攜帶，銀白色鋁更是高反射材料，能夠將人體散發的熱輻射反射回去，效率高達90%以上，行山和長跑人士在寒冷天氣下做完運動，都會選擇帶上輕便的戶外救生氈保暖。有網民則發揮生活智慧，指穿完一次便扔掉似乎不環保，提議可循環再用，做攝影反光板。