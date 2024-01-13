研究資助局公布撥款結果　中大4研究項目獲資助約2200萬

香港研究資助局公布研究影響基金2023/24年度撥款結果，4個由香港中文大學負責協調的項目獲得該基金撥款共約2,200萬港元，獲批資助額連續兩年為全港院校之冠。另外，連同中大及合作夥伴的配對資金，該4個項目獲撥款總金額將超過3,100萬元，以支持生物工程、法學研究、醫學檢測與醫療器材研發等方面的研究。

該4個項目分別為中大醫學院卓敏矯形外科及創傷學教授及醫學院助理院長(內地事務)秦嶺領導的「鎂基可生物降解內植物轉化為III類醫療器械：從內植物設計、生物安全性、有效性到臨床轉化」；中大醫學院外科學系副教授王鑫領導的「開發基於外泌體小非編碼RNA的液體活檢方法用於胰腺癌的無創早期檢測」；中大法律學院習超領導的「粵港澳大灣區商業和商事法律銜接研究：概念、路徑與政策選項」，以及中大工程學院生物醫學工程學系副教授周仁杰領導的「定量相位顯微技術促進細胞生物學、生物醫學、新型材料學及更寬闊的領域」。

研資局研究影響基金於2017年成立，旨在鼓勵本地學者進行更多具影響力及可轉化作應用的研究項目，及鼓勵開展更多學術界以外的研究合作。每項成功申請研究影響基金的項目最高可獲硏資局撥款資助1,000萬港元，另外的30%配對資金可來自大學或其項目合作夥伴。研究項目年期須為3至5年。