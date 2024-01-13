吊臂車裝警示系統立法緩慢　落實無期

吊臂車忘記「收臂」、一旦發生事故後果十分嚴重，近日亦屢有相關事故。運輸署現時只是建議重型車輛裝設警示系統，防止吊臂在車輛行駛途中偏離其靜止位置時，藉此提示司機。不過，該署已於2022年12月16日向立法會提交文件，建議裝配可延伸架空結構的車輛安裝過高警示系統，但立法工作緩慢，何時落實仍未有期。

近年有多宗矚目的吊臂車事故，2018年1月20日，一輛重型吊臂車駕着長臂撞向柴灣道往筲箕灣方向、近慈幼中學外的一段行人天橋，天橋嚴重損毀，由於結構不安全，現場要封路，交通大受影響外，更須復修一年半才能重新啟用。當區區議員曾要求政府嚴格確保重型車輛的機件運作正常，減少意外，保障道路使用者及行人生命安全。

但去年8月23日，啟德郵輪碼頭隧道在5小時內又發生兩宗泥頭車疑未收好吊臂撞及隧道頂部的意外，其中一輛車更撞至整個夾斗脫落墜地，數百米隧道設施被破壞。幾個月後，去年11月6日，將軍澳坑口又有一輛吊臂車沿培成路行駛，長長的吊臂未收好，結果行人天橋又被撼。

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）規定，吊臂車行經的路段若設有高度限制交通標誌（如禁止4.6米或以上車輛通行），任何人無合理辯解而違反相關交通標誌或道路標記，即屬違法，如屬首次定罪，可被判處罰款5,000元及監禁3個月；二次定罪或隨後再次定罪，可被判處罰款一萬元及監禁6個月。駕駛者亦可能觸犯《道路交通條例》（第374章）內有關「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行，最高可被判處罰款5萬元及監禁10年。