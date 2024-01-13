東方日報A1：夾斗車撞斷電纜　屯門輕鐵半癱　10萬人進退難

屯門一輛運載垃圾的夾斗車，昨晨疑因未有收妥吊臂，結果行駛時吊臂連拉帶扯、撞斷輕鐵安定站對開架空電纜，電纜折斷閃現電光冒煙，更疑輕微爆炸致火花四濺。6節輕鐵車卡共244乘客飽食驚風散，幸俱及時脫險無人受傷，惟事故導致4個輕鐵站服務暫停，有5條輕鐵線需要改道。由於正值繁忙時間，影響當區約10萬居民出入。損毀電纜於5小時後修復，輕鐵服務始陸續復常。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕夾斗車司機。

昨日早上8時許，一輛夾斗車於友愛路左轉入屯門鄉事會路，疑因車上夾斗過高，在駛過輕鐵路軌時，導致夾斗撞向安定站對開的架空電纜並扯斷電纜。有兩段「車Cam」影片顯示，涉事夾斗車駛經輕鐵路軌時，車上夾斗已升高，司機似乎不察，結果夾斗撞向架空電纜，發出兩次如閃電般的火光並冒出白煙。正在路口等候轉燈的其他司機，慌忙響號提醒夾斗車司機，其中一個「車Cam」車輛上的人士亦不禁連聲嘩然。

由於架空電纜損毀，現場多列輕鐵列車即時停駛，港鐵接報後派員到場了解，並出動工程人員進行搶修。現場所見，一條約10米長電纜被鈎斷垂地，其他電纜亦受牽連半天吊。其後，消防協助疏散6節輕鐵車卡上共244名乘客，幸他們俱沒有受傷。

受事故影響，4個輕鐵站（兆麟、安定、友愛及市中心站）服務暫停，5條輕鐵線需要改道，港鐵安排免費接駁巴士，行走來往屯門碼頭及三聖路段，接載受影響乘客。及至昨日下午1時10分，受損的架空電纜已完成修復，輕鐵服務始逐步回復正常。港鐵已就事件報案。

據了解，涉事夾斗車疑屬一間清潔公司所有，當時在友愛邨垃圾站運載垃圾後離去。事後有人聲稱正常電纜高度約4.5米，但當時夾斗車的吊臂卻有5米高，承認「收雞（吊臂）收得唔夠低」引致意外，而事發時夾斗車僅有司機一人。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕姓鍾（50歲）夾斗車司機，並把他帶走作進一步調查。

事件旋即惹來網民熱議，有人直指「夾斗車司機準備破產」，有人則批評夾斗車司機大意，「係啲人懶，諗住再去附近收嘢，所以唔收吊臂」、「夾斗佬成日都唔放低晒條臂，唔係撞頂就扯爛電纜，害己害人」、「依家啲人揸車真係亂咁嚟！你開車前都要睇吓有冇收雞啩！」另有人建議，「當局應考慮所有天橋、路面電車架空電纜效法美國，加設強化鋼架阻超高車輛，防護有關設施」。

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