賣地氣氛差港府今季不推住宅地　發展局：擬將大地皮拆細出售

發展局公布新一季賣地計劃，今季破天荒沒有任何住宅土地供應，為2011年主動賣地以來近13年首見。全年度供應只有約11,530伙，較目標低逾一成，將為4個年度首次不達標。

發展局局長甯漢豪今早(13日)在電台節目表示，每年度公布的賣地表只説明政府準備出售哪些地皮，並非代表一定出售，今季未有出售住宅用地是有條件作出的決定，今季無商住用地出售不代表以後不會出售。每年平均會有1.9萬伙私人住宅單位落成，比起過往並非低數字，未來3至4年都有10.7萬多伙供出售，不擔心今季減少出售住宅地，會影響未來落成數字。

古洞北及粉嶺北新發展區有6宗原址換地申請，最終未有成事，以及早前有土地流標時，甯漢豪表示，土地流標與整體經濟環境有關，環球經濟利息高企，香港亦受影響，賣地氣氛不好可以理解。

另外，過去經驗顯示，市道欠佳時發展商對較小的地皮的興趣較大，當局正考慮在賣地表中將部分大面積地皮拆細出售；在新發展區，例如東涌以至古洞北、粉嶺北等地皮，亦可更清晰細緻講述政府的基建等資料，讓發展商更有預算。政府已作好收地預備，並幾年前計算支出，申請撥款時已作出預算，即使有關個案不成功亦不會亂陣腳。