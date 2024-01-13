去年3400萬人次訪港　促着眼高質旅客　程鼎一：不應只追求數字

去年全年訪港旅客有3400萬人次，超過預期目標，達疫情前的5成半，單計12月旅客數量為近400萬人次，回復至疫情前的65%，當中東南亞旅客訪港人數理想，泰國、菲律賓更超越疫情前水平。旅發局總幹事程鼎一今早(13日)在電台節目表示，希望今年入境旅客數字增長勢頭持續，惟他提到要避免過度旅遊情況出現，舉例指2018年人次高峰達6500萬，當時每日有2萬至3萬人次水貨客入境，與之比較不切實際。

程鼎一認為，本港航空運力上揚，非內地旅客恢復理想，未來不應只追求旅客人數，應着眼於高質量旅客，但重申亦需好好招待低消費旅客。現時不少旅遊景點到訪人數超越疫情前。不過，早前廟街活動中，人流雖增加，卻仍有商戶反映沒有生意，程認為商戶要檢視是否仍維持疫情前的經營模式。

問及是否有內地旅客因本港酒店房價貴而選擇不在港過夜，程鼎一認為，疫情前2017至2018年度，過夜旅客數字約45%，平均留港3.6晚，亦比疫情前長，而今年第4季的數字仍保持5成，反映現時仍有很多過夜客。除房價問題外，恢復通關後各行各業都面對人手不足問題，酒店前線服務人員未能回復疫前水平，酒店房間的開放率亦未達到百分之百，相信情況會慢慢改善。

至於農曆新年花車巡遊，程鼎一對時隔5年復辦感到開心，又指今年巡遊有更多國外的團隊參與，規模歷年最大，預計能吸引約15萬人次觀賞。今年農曆新年長假期比以往長一日，希望更多內地、台灣以及東南亞的遊客到港旅遊。