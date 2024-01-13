香港港口吞吐量去年跌13%　海運業形容是「迷惘的一年」

本港海運行業近年備受挑戰，業界擔心香港港口跌出全球吞吐量十大港口排名榜外，甚或已成定局。香港付貨人委員會主席林宣武今日(13日)表示，截止去年11月為止，香港港口貨櫃吞吐量比前年同期下跌了13%，他形容去年是「迷惘的一年」，原希望疫後快速復常，但面對全球經濟疲弱、利息高企等問題，前景複雜不明朗，而本港亦有不少問題影響競爭力，現時海運形勢嚴峻，希望政府增撥資源渡過難關。

林宣武指，本港海運表現不如人意，因應產業調整、轉移、本地操作成本較高和鄰近港口的競爭，他又點出影響本港海運行業競爭的幾個重大問題，包括土地短缺、人手不足、經濟結構單一，以及產業亟待更新等。

港府在去年年底發表了「現代物流發展行動綱領」，林對港府提出的發展方向表示認同，但希望政府能有政策和措施，幫助港企加大參與電商貿易，相信有助香港建設為現代物流樞紐。他又建議政府和業界也不能放棄維持香港的貨量，因為沒有足夠的貨量和業務支撐，專業服務的基礎並不穩固；同時建議港府需開拓新市場，除了繼續經營傳統的歐美市場外，內地及其他新興市場亦可能是未來增長的重點。