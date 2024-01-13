急症室加費料逾百元　醫管局：非緊急求診者逾半　

政府研究增加急症室收費、並擬引入按病人類別「可加可減」模式收費，醫管局行政總裁高拔陞今日表示，目前過半數急症室病人屬於次緊急或非緊急，會影響真正有需要的病人，他認為急症室收費若只「加少少」，無助減少求診人數。香港醫學會長鄭志文相信加價最多只涉及一、兩百元，支持劃一調升收費。

高拔陞表示，現時急症室收費處於低水平，卻能提供涵蓋化驗和檢查等多項服務，病人根本沒有誘因轉向普通科門診診所求醫，談到加價到哪一水平，他指政府會考慮多項因素，但認為如果只是加多一點，並無助減少求診人數。

鄭志文今日(13日)出席一個活動亦指，急症室現時求診病人逾半都是第四、五類人士，原則上不屬於急症，甚至有人會覺得收費180元是「抵睇」，以至急症室壓力愈來愈大。他認為調升急症室診費有助減少非緊急病人求診的誘因。並稱雖然不少徹底減少，但每日能夠減少幾百人求診，都能大大減低前線醫護的負擔。

被問到急症室應該加價多少時，他指，估計加價只涉及一、二百元，按每年求診一至兩次計，應不會對基層病人造成大壓力。至於是否按類別收費，他則認同劃一加價是最簡單的處理方法，不會增加增加前線人員額外負擔。