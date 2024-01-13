環島行推動無痕行山　吸引逾2000健兒參加

香港島最大型的年度慈善行山活動、第31屆「綠色力量環島行」 今日（13日）舉行，活動吸引超過2,000名健兒參加，主辦單位冀透過活動推動無痕行山，賽事不派發即棄紙杯和樽裝飲品，以及沿途執垃圾，以喚起社會對環境保護的意識，養成環保生活習慣，由源頭減少製造廢物。

限時挑戰分別為10公里、25公里及50公里的港島徑全走路線，當中更有超過100間公司和機構派出合共208支隊伍參加工商盃。主辦單位在沿路設置5個檢查站，為參加者提供補給、急救及物理治療服務，沿途亦有過百位義工及打氣隊伍，以支援參加者安全及順利完成比賽。今屆環島行的活動大使Lisa與9歲兒子組隊參加10公里綠行組。她表示，去年底開始她的長跑之路，嘗試挑戰自己，但今年首次參與環島行，特意組成親子組，不追求成績，希望與兒子體驗「與大自然同行」的無痕行山賽事及一同享受港島徑的獨特美景。

綠色力量總監鄭睦奇博士表示，該項活動自1994年起舉辦，至今已吸引近8萬人參加，活動以「綠色」角度出發，賽事不派發即棄紙杯和樽裝飲品，亦特意加入「環島行×行山執垃圾」行動，推動所有參加者參與，執拾沿途垃圾，為港島徑減廢。在舉辦具標誌性的行山賽事，同時致力減少對環境及自然生態帶來的負擔。