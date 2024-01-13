9成學童有脊骨問題　覆診排期苦等9個月

香港學童脊骨側彎問題加劇。有機構調查發現，近90%學童出現脊骨問題，當中疑似脊骨側彎佔最多逾60%，較2022年同類調查增加近1倍。有初中生去年6月在政府健康院檢查時發現脊骨側彎問題，但須輪候9個月才能見骨科醫生。調查機構促請政府加強檢查脊骨服務，包括縮短見醫生的輪候時間，又呼籲政府加強公眾教育，提高家長對子女脊骨健康的關注。

兒童脊科基金在前年及去年，共為10,427名、2至16歲學童，進行初步脊骨健康檢查，發現去年有89.5%學童出現脊骨問題，當中以疑似脊骨側彎佔最多達60.8%，較前年的34.3%，上升約1倍。同時，3至5歲幼稚園學童情況更為嚴重，疑似脊骨側彎個案，由前年的14%升至55.5%，升幅超過2倍。

機構又統計在其轄下脊科中心接受檢查及脊科護理跟進的84名學童，在55名脊骨側彎20度以下的學童，僅20%有接受政府跟進；在24名脊骨側彎20度至44度的學童，亦僅50%有接受政府跟進；只有脊骨側彎達45度或以上的5名學童，才全部有接受政府政府跟進。此外，84名學童中，有66.７%表示有痛症，常見痛症包括頭痛、腰背痛、坐骨神經痛、手腳麻痺、膝痛、腳痛及頭暈。

就讀初中的穎穎，脊骨有10多度側彎，去年6月在九龍灣健康院檢查，雖已轉介照X光，但至今仍未能見骨科醫生，直至今年3月才獲安排到九龍灣健康院覆診。另現就讀小二的橋橋，有約20度側彎，安排照X光後，獲轉介至威爾斯親王醫院跟進，惟排期需時5個月。該機構促請政府加強檢查脊骨服務，包括建議衞生署學生健康服務中心，為8歲學生首次測試脊柱側彎，較現時的10歲提早兩年；隨後增加至最少每年進行一次；又呼籲政府縮短X光檢測後，見醫生的輪侯時間，以免加快惡化速度。