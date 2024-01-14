疑因人手荒降飛行時數要求　國泰：確保短途副機師獲訓練機會

本港復常後出行人士大增，國泰未及增聘人手，反而削足適履近期頻頻取消航班，令旅客大失預算。日前有外媒引述消息人士稱，國泰航空因飛行員短缺，影響運力恢復進度，擬將副機長參與機長培訓所需的飛行時數要求降低25%。國泰於今日(14日)深夜向傳媒發放補充資料時證實相關變動，並在去年11月獲民航處接納並生效。

國泰航空日前公布，今年1月及2月平均每日取消12班航班，上周四(11日)取消達20班航班，而公司解釋是因為集團低估了流感高峰期間需要候命的機師數目。不過，工會及外媒均指取消航班是因機師人手不足所致，國泰亦因而改變策略，將副機長參與機長培訓所需的飛行時數要求降低，由原本4000小時降至3000小時。

國泰今日凌晨1時多向傳媒發放補充資料證實相關變動，國泰航空航務部飛行總經理白恩斯指，公司為具豐富經驗的副機長引入參與機長晉升培訓課程評估和選拔的另一個途徑。有關建議已經提交民航處，並在2023年11月獲接納。

白恩斯指，原有的4,000小時飛行經驗要求未有改變，因應短途航班機師每年執飛較多航段，他們累積飛行經驗的方法有所不同，遂引入另一個途徑，即副機師若具備超過 3,000小時飛行經驗，並最少執飛500個飛行航段，亦能符合要求。此條件確保經常執飛短途航班的資深副機師，亦能在合理時間內獲機會被挑選接受機長訓練。

他舉例指，短途航班機師只需飛行225小時便能累積約75次升降經驗。相反，長途航班的機師一般需要飛行接近900小時才能累積相同次數的升降經驗。駕駛廣體客機的機師主要執飛飛行時間較長的航班，他們更有可能在完成500個航段前已滿足執飛4000小時的要求。相反，執飛短途航班的機師較長途航班機師需要多兩年以上時間才能滿足原有的飛行時數要求。

他又反駁指，香港航空機組人員協會（HKAOA）並沒有參與是次機長培訓課程要求的改動，亦不了解改動背後的原因或時間表，是次改動過程已歷時數月，並早於假期出行高峰期的航班整合前已經開始。