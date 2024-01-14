小學生用電子產品時間「狼」過父母　沒收責罵或爆親子衝突

電話及平板電腦等電子產品已是時下讀書及生活不可或缺的部分，但長時間使用或影響健康，甚至家庭關係。香港基督教女青年會(YWCA)今日(14日)發布一項調查研究，結果顯示家長使用電子產品的時間與子女的使用時間成正比，小學生更超過父母1至2小時，反映小學生會受家長的耳濡目染；有逾80%受訪小學生最常「觀看網絡影片」，其次是「打機」佔60%；而在長時間使用電子產品下容易爆發親子間衝突，年級逾高機會逾大。

該調查由去年7月至10月進行，以問卷方式訪問773位小學生的監護人，包括父母、祖父母等。調查結果顯示，除學習用途外，小學生日均使用電子產品時間為4小時，假日則增至6小時，分別多過家長1至2小時，遠超衞生署建議的小學生每日使用電子產品不應超過2小時。

調查發現，小學生最常使用電子產品「觀看網絡影片」高達81.7%，其次是「打機」有60%，另有過半受訪家長認為子女使用時間過長。女青總主任郭義聰表示，過長使用電子產品容易導致親子間爆發衝突，最嚴重例子是小朋友打爛電視及父母剪斷電線。研究顯示，高年班小學生比低年班小學生爆發親子衝突的概率更高。

女青指出，家長在發現小孩沉迷電子產品後，過半數做法是「沒收產品」，逾30%家長會選擇「責罵孩子」。現場有家長則稱，小朋友由新冠疫情期間上網課，在擁有自己的平板電腦後逐漸沉迷當中，亦從網上學會「爆粗」，若父母不讓其使用平板電腦就會與家人起衝突，最嚴重試過推撞婆婆。郭義聰建議家長應盡可能用較溫和的方式與子女溝通，並讓孩子晚些接觸電子產品，以及訂立使用規範，做到「先嚴後鬆」。