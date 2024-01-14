擬資助市民睇私家醫生　行會成員稱要確保基層求醫有門

財政赤字龐大，政府正檢討公立醫院各項服務收費，當中考慮急症室按求診者危急程度收不同費用，引起較大爭議。行政會議成員林正財今日(14日)出席一個電視台節目時，被問到在本港經濟較差時加價，是否非合適時機，他認為是難以避免。他又指政府檢討急症室收費，是要改變市民求醫習慣，認為政府已有構思，包括資助市民看私家醫生等，確保加價後，基層仍然是求醫有門。

談及收費，林正財指永遠不會有合適時間，又強調政府檢討急症室收費，不是為了增加少許收入，其實最重要是要建構基層醫療，政府怎樣理順市民求醫習慣，而隨着多年無調整收費，急症室和私家醫生收費差距愈來愈大，確實有部分市民是因為經濟誘因緣故，到急症室求醫。

再被問及市民半夜求醫，私家醫生都選擇極有限，當局應否同時提供配套時，他指現時推行的糖尿病等慢性病共同治理計劃，已經是配套的雛形。他說：「如果你有一位家庭醫生，甚至你有他電話，你晚間有些甚麼事，都可發短訊給他，問他意見，其實大部分情況都解決了他焦慮問題，原來我明天看醫生就可以了。」

對於基層而言，私家醫生收費相對貴，被問及急症室也加價，會否令他們延遲就醫？他指政府怎樣運用公帑，資助部分市民看私家醫生。另一個方法就是政府要協助醫管局普通科門診定位要清晰，公營醫院是要服侍和幫助一些基層市民，經濟有需要市民，而不是中產也到普通科門診。他相信這樣會確保求醫有門。