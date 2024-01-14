林正財指3層應急機制有效　學童精神健康狀況已穩定

為協助學校及早識別有較高自殺風險學生，以盡快提供適切支援，政府在全港中學推行的「3層應急機制」。新任精神健康諮詢委員會主席林正財指學界認爲目前學童的精神健康狀況問題已經穩定下來，而3層應急機制將於本月結束，相信當局會視乎情況考慮是否延長。

林正財今日(14日)出席電視節目時指出，經分析過近期的慘劇，發現有關學童其實本身沒有精神問題，亦沒有學習困難，只是一時做了錯誤決定，他指有關個案全部都可以預防，未來要重新做好這方面的基建工作。

他指更重要是要結合3層機制，做好預防、識別和轉介工作，並要透過專業精神健康人員在校提供支援，及考慮將求助熱線恒常化，應付緊急個案。他又認爲部分學童放學後仍然要做3小時功課，令他們的休息、運動及建立健康家庭關係的機會減少，指就算課時緊凑，學校要追趕成績，都要預留空間讓學生運動及休息，又要建立對精神健康的認識，包括精神健康急救。

被問到「應急機制」會否延長時，他指最重要的是改善校園，在預防及處理學童精神健康問題的工作，建造「快樂校園」，給予學童更多空間。他續稱，無論3層應急機制稱謂日後如何，概念亦是正確的，在預防上有3層，辨識有精神健康需要的學童，轉介上又有3層，未來要思考如何結合這兩方面的3層機制。