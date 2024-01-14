家長網上分享子女資訊　當中3成冇問意願　逾7成學童抗拒

現時社交媒體盛行，不少家長會在平台上上載與子女的日常生活點滴，除了可與親朋戚友分享，還可以當作記錄生活。但有機構調查發現，超過8成受訪家長會在網絡上分享子女資訊，當中近3成家長在分享前不會詢問子女意願；而超過7成受訪學童不願意父母在網絡上分享自身資訊，更有近3成受訪兒童對此感到討厭。

香港中華基督教青年會在去年9月至11月以問卷形式訪問了793名中小學生家長以及1,094名中小學生。青年會業務發展主任楊智顯表示，家長雖普遍同意網上分享會影響子女私隱，並願意為保護子女私隱改變，但亦有不少家長在行為上不能保障到子女私隱。結果發現，受訪學童中近一半表示知道父母會在網上分享自己日常生活，受訪學童認為在發布之前要徵詢自己意見，還表示有超過7成受訪學童不願父母在網上分享自己資訊。青年會還表示，中學或以下學歷家長會因為資訊分享更容易與子女爆發衝突。

青年會協調幹事施文欣表示，理解家長對孩子的成就感到自豪及希望與他人分享，但過分分享子女成長可能會對子女造成困擾。學生吳承泰表示，不希望父母將自己的「糗事」分享，希望父母將自己獲獎或是其他正面事迹分享。助理個人資料私隱專員吳穎軒表示，父母當下分享的資訊可能會對子女日後的工作生活造成影響亦或是被不法分子利用。青年會呼籲，如要分享子女資訊須盡可能保護子女隱私，例如去除面部或其他隱私特徵及相片隱藏學校或家庭地址等關鍵資料。