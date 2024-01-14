垃圾徵費物管「包底」　環團批「廢武功」削住戶減廢意欲

距離垃圾徵費實施剩3個多月，環保署今日(14日)澄清，法例並無禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾「包底」，但扔違規垃圾的人仍有法律責任。環保團體炮轟當局的澄清等同「自廢武功」，變相鼓勵物管公司多買指定垃圾袋「代」住戶交垃圾費，有違「污染者自付」，削減住戶減廢意欲。另有環團指多買垃圾袋的費用最終亦由住戶承擔，是最昂貴的選項。

綠領行動總幹事何漢威表示，最近留意到部分業主立案法團或物業管理公司疑「走精面」，預留大筆款項購買指定垃圾袋，似「打定輸數」預期所有住戶均不遵守法例，甚至預備「全包」所有住戶的垃圾徵費，以大型指定袋收集垃圾，再將費用計算入管理費，由所有住戶承擔。

何指出，問題癥結在於立法上未有明文禁止物管公司「包底」的行為，令市民誤以為管理費已攤分垃圾徵費相關費用，為節省開支便不再另行購買指定袋丟垃圾，更甚沒有誘因減廢。若環保署未能察覺並執法，徵費便已「廢武功」。他認為，署方及物管公司應集中資源討論如何令市民守法，用指定依扔垃圾，及一旦發現違規垃圾的跟進行動，如何有效執法，糾正住戶行為。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑則指出，法例已列明「包底」行為並無違法，但垃圾徵費「良好作業指引」已指出物管「不應」包底，而住戶沒有以指定袋扔垃圾便有可能違法。不過，他認為，包底表面上最方便，實際會令污染者無上限丟棄垃圾，然後每戶平均分攤垃圾費，垃圾量少的住戶反而要補貼垃圾多的住戶，造成不公。