禁區開放隱世景點多　《東呼》帶你玩盡沙頭角

早前一集《東呼即應》的主題「文化旅遊資源多 豈止一個沙頭角」，引發不少市民對沙頭角禁區的好奇。隨着第二期沙頭角開放計劃今年1月1日起展開，除中英街以外的沙頭角禁區，均會對外開放，《東呼》團隊做先頭部隊深入禁區，並了解地區人士對開放禁區的看法。有地區人認為申請「禁區紙」手續應更便民，亦有人擔憂政策落實和延續性出問題，令投資血本無歸。

第二期沙頭角開放計劃，於今年1月1日起展開。除中英街以外的沙頭角禁區均會開放，每日最多可以容許1,000名旅客，包括300個個人及700個團體名額。而沙頭角該區充滿異國風采，不少香港人視日本為「鄉下」，但有在香港居住的日籍朋友表示，沙頭角內有許多公屋，與他家鄉名古屋非常相似，令他在沙頭角留下不少足迹。

在港就讀中國研究碩士班的鈴木先生，3年前以探訪朋友身份走進沙頭角，了解香港歷史文化，並將自己的香港足迹，記錄在其網上平台。鈴木指之前每年都來香港玩，真是很喜歡香港，自2019年開始更在港生活；除沙頭角之餘，還想去羅湖及喜靈洲(禁區)等地，後者是個監獄，可能探監才可進入。

談及沙頭角特色，鈴木表示印象最深刻的，是沙頭角舊式公屋與碼頭。而他的目標是走遍香港所有碼頭，他指走進沙頭角碼頭時感到很滿足。回顧歷史，沙頭角較舊期的公屋，早在千禧年代開始翻身外牆，變得色彩繽紛，同時沙頭角碼頭是堪稱全港最長的碼頭。

由於中英街牽涉一街兩地，在當地開小店的蘇小姐指，不一定要開放中英街，大家要有小許距離，否則治安會不好。鈴木先生就認為，沙頭角是一個安靜的地方，從居民角度，太多遊客到訪或會接受不到，可維持現狀限300個人進出，維持安靜環境。

近年沙頭角新增不少景點，如可眺望中英街的中英街花園及「復古」沙頭角1:1的火車頭模型。有專門做街坊生意的燒味店透露，因為開放計劃，旅行團相應增加，生意額增加8成。另有小食店指，旅行團會提前一日通知，以便預早準備，店家的食物屬即叫即製，保持新鮮。

現時市民可經藍田、粉嶺和上水來往沙頭角，雖然上水巴士有兩班特快車，但與小巴相比班次較疏，錯過了便需等一句鐘。《東呼》團隊實測由上水轉車站總站上車，搭車用了26.5分鐘。新界沙頭角區鄉事委員會副主席曾玉安關注巴士疏落情況，盼加開香園圍公路主要路段龍山隧道巴士線，去太和及大埔，從沙頭角進入會快些，可以疏導人流亦對當地居民更方便，將來或有更多人搬進來。

在沙頭角有執法人員檢查遊客手上禁區紙，兩名中年人士懷疑沒有禁區紙被勸離。曾玉安認為可改善長者申請禁區紙程序，不應局限於網上申請，如將它實體化或者設辦事處供他們提取。

禁區開放，市民多一個理由留港消費，不用動輒北上吃喝玩樂，亦有助帶動地區經濟發展。地區人士充滿期望，開放後商機肯定會隨着人流同步增加。但亦有人擔憂投資了大筆資金後，若政策落實與延續性出了問題或會血本無歸，強調政府政策一定要很明確。在此建議當局先與中央政府溝通，再探討中英街開放，而不要產生容易跨境的錯覺，繼而再推動跨境旅遊。