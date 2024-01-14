綠色工作公眾認知不足　調查揭青年缺投身興趣

全球對氣候議題愈來愈關注，步向綠⾊經濟轉型，增加不少相關就業機會。綠色⼯作者的⽐例亦正上升。有青年機構研究發現，本港青年對綠色工作的認識、興趣及發展信心均偏低，近4成受訪青年無聽過「綠色工作」、近9成認為現時相關機會不足，機構建議當局推出長遠規劃藍圖，推動人才認證，並重啟「綠色就業計劃」，儲備相關人才。

在全球綠⾊及可持續發展趨勢下，各地政府向綠⾊經濟轉型，掌握綠⾊技能成關鍵。根據LinkedIn的《2022全球綠⾊技能報告》，綠⾊⼯作者在全球勞動⼒中的⽐例正在上升，由2015年的9.6%，到2021年增至13.3%，增⻑率達38.5%，⼤約10%職位空缺要求求職者⾄少具備⼀項綠⾊技能。香港青年協會去年訪問526名18至34歲本地青年，以及訪問15名年輕綠色工作從業員的個案，發現39.2%受訪青年表示沒有聽過「綠色工作」，而且以0至10分表示從事綠色工作的興趣，受訪青年平均分僅為3.89分，反映興趣不大。

研究發現，79.3%受訪青年認為，綠色工作有助提供新生代更多就業機會，但89.7%認為現時機會不足，反映青年的觀感有落差，其中「公眾對綠色工作認知不足」和「缺乏專業技能」為主要限制。有受訪青年指，身邊朋友即使對環保工作有興趣，亦未有積極考慮投身行業，主因是行業概念相對較新，待遇前景不及傳統行業。

香港青年協會表示，本港綠色就業仍處於起步階段，建議當局及早定義綠色工作，掌握行業趨勢狀況，推出綠色就業長遠規劃，包括明確願景和相關育才措施，並推動人才認證系統框架，以及重啟「綠色就業計劃」，涵蓋範圍擴至內地提供的綠色職位。