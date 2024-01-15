城大學者奪德國洪堡研究獎　每年獲獎者限百人以內

香港城市大學能源與環境學院先進生物精煉講座教授徐春保，獲德國洪堡基金會頒發2023年洪堡研究獎，以表彰其研究和學術成就。每年獲頒該獎的世界級學者不多於100位，他們均在研究和教學方面取得重大成就。該基金會歷年各項獎項得獎者逾30,000多人，當中包括61位諾貝爾獎得主。

徐春保主要從事化學與熱過程工程及工業化學方面的研究。他擁有超過20年與生物質量的生物精煉及生態廢料增值相關的研究經驗，其世界領先的研究包括由可再生資源製成的創新工業用途生物製品，尤其是開發生物燃料、生物基化學品及由林務和農業殘餘物和生態廢料製成的材料。

對於獲獎，徐春保表示深感榮幸，認為肯定了其和團隊在城大與加拿大西安大略大學進行的研究，並鼓勵他們在城大繼續進行具影響力和創新的研究。他稱，目前在城大探索如何善用城市的有機固體廢物，包括將廚餘、污水淤泥、園林廢物和塑膠廢物等加工製成高增值產品，例如永續航空燃料、綠色氫氣及生物基化學品和材料。

徐春保獲獎後，將能夠與德國的學者進行研究合作。他稱非常期待與德國的大學和研究機構合作，尤其是德國達姆施塔特工業大學的Marcus Rose教授，同時促進城大與德國研究機構的科學合作。