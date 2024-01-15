港大9研究項目獲內地及香港資助　促進中港兩地合作科研

香港大學公布，該校9個研究項目獲國家自然科學基金委員會，以及香港研究資助局2023/24年度撥款資助，其中8個研究項目獲「聯合科研資助基金計劃」資助，一個研究項目獲「合作研究重點項目計劃」資助。

研資局早前公布2023/24年度撥款結果。「聯合科研資助基金計劃」旨在促進香港與內地研究人員和研究團隊間的合作，充分利用兩地的獨特優勢。「合作研究重點項目計劃」則著重促進中港兩地大學開展更大規模的跨學科合作研究，以提高兩地的研究成果和影響力。

港大「合作研究重點項目計劃」項目為「親代組蛋白在複製叉回收的機制研究」，由港大理學院生物科學學院教授翟元梁統籌。8個港大「聯合科研資助基金計劃」項目則包括「實用化量子動力學類比：理論與應用」，首席研究員為港大工程學院計算機科學系教授趙琦；「基於DNA編碼分子庫 (DEL) 技術發現新型分子膠水」，首席研究員為港大理學院化學系教授兼系主任李笑宇；「用於食道癌治療的光控mRNA藥物遞送系統研究」，首席研究員為港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系汪衛平；「基於時空大資料的致敏花粉健康風險評價研究」，首席研究員為港大建築學院園境建築學部教授陳斌；「可生物降解鋅-鋰-鎂合金作為新型植體通過刺激骨-腦軸促成骨的機制研究」，首席研究員為港大牙醫學院教授喬威；「無標記精准細胞力成像的量子增強鑽石分子力顯微技術研究」，首席研究員為港大工程學院電機電子工程系教授褚智勤；「複雜地質條件海上風電吸力桶基礎動力多災害分析理論與試驗研究」，首席研究員為港大工程學院土木工程系教授楊峻；以及「超愛丁頓黑洞吸積流中的風及其在活動星系核回饋研究中的應用」，首席研究員為港大理學院物理學系教授戴麗心。