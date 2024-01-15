回收配套不足　僅70屋邨設智能廚餘桶

縱使垃圾徵費實施在即，惟重點協助減廢的回收配套仍然不足，上月的聖誕長假期多個「綠在區區」回收點外雜物堆積如山。環境保護署最新表示，過去3年已不斷擴展社區回收網絡，已有超過170個公共收集點遍布全港，當中新設3個小型回收點在公共屋邨內，亦在逾70個屋邨裝設智能廚餘回收桶，會在農曆新年前加強人手安排在「綠在區區」接收廢物。

環保署表示，現時全港已設有45間「綠在區區」固定回收中心，以及逾130個定時定點的流動回收街站，並逐步在50個公共屋邨內設立小型回收點，其中「綠在葵芳」、「綠在大窩口」和「綠在啟業」已開始營運。該署亦將在今季內在港鐵站開設「綠在青衣」。署方續指，「綠在區區」去年共接待逾500萬人次，其「綠綠賞」積分計劃亦有逾40萬人登記。

環保署又指，佔都市固體廢物30%的廚餘回收服務亦正擴大，包括已在70個公共屋邨安裝智能回收桶，今年內覆蓋全港屋邨。根據相關網頁最新資料，本月底約90個屋邨的住戶將能在同邨回收廚餘，而過千戶的私人屋苑亦可申請資助安裝回收桶收集廚餘。

環境及生態局亦擬立法，規定私人樓宇的物業管理或業主組織必須分類收集常見回收物，並交予下游回收商處理，預計在今年年底前實施。當局另指會在垃圾徵費實施前透過增加回收流動點、延長服務時間等措施，以應付可能增加的回收物數量。