當局解說垃圾徵費不力　詳情欠奉　街坊無所適從

垃圾徵費迫在眉睫，惟當局除了在賣廣告通知市民要付費扔垃圾外，其餘詳細資訊一概欠奉，例如具體哪一間超級市場和便利店可以購買到指定垃圾袋，物管公司可否免費派指定垃圾袋予住戶等。議員批評環保署解說政策不力，令街坊一頭霧水，促請當局加強宣傳及落區向市民解說清楚。

當局早前公布，指定垃圾袋等將在3,000個地點出售，包括超市、便利店、藥房、屋邨管理處等，但相關銷售點的名單仍未公布。本港現時有多個品牌的超市，除了最多分店的百佳和惠康外，亦有日式連鎖超市，但參考當局派發電子消費券的安排，消費券的超市領取點不包括日式連鎖超市的門市。換言之，當局聲稱超市將來出售指定袋，有可能如領取消費券安排般，只限定部分品牌的超市，但到底哪些超市有指定袋出售，市民如今仍一無所知。

除了指定袋銷售點仍是謎團外，團體能否免費派指定袋亦未釐清。議員梁熙早前引述環保署人員指，法例不容許團體免費派指定垃圾袋，例如派「福袋」時夾同指定袋；亦不允許法團及物管公司在樓層擺放大型指定袋收集垃圾，惟當局昨卻澄清無禁止物管公司在樓層擺放大型指定袋。

梁熙批評環保署說法似乎一時一樣，質疑該署人員對政策不太理解，令到街坊誤解或混淆，他期望該署內部先了解清楚才向社會交代。

翻查資料，環保署有高級環境保護主任日前在電台節目表示，已要求物管公司不要在大型垃圾桶預先套上指定袋。若物管公司有需要在垃圾桶套上垃圾袋，該署建議可套上透明袋，方便檢查住戶是否已用指定袋包好垃圾。