東方日報A1：物管清潔包底　垃圾徵費未減廢先報廢

垃圾徵費尚餘兩個半月便實施，早前物業管理界別擔憂住戶若違規用免費的普通膠袋扔垃圾，清潔工人將之收集轉棄至政府垃圾站時會慘成「代罪羔羊」被罰款，要求當局容許物管用已收費的大型指定垃圾袋收集住戶垃圾（俗稱「包底），但有傳當局不容許相關做法。環保署昨澄清，法例無禁止物管公司「包底」，但強調無論「包底」與否，住戶扔垃圾時仍須用已收費的指定垃圾袋。環保團體炮轟當局的澄清等同將垃圾徵費「自廢武功」，因為容許物管公司「包底」，相關垃圾費必然會分攤到管理費內，而且當局實際難以監察市民扔垃圾的情況，住戶為求慳錢，自然無謂另買指定垃圾袋，垃圾很大機會照舊以普通膠袋盛載棄於後樓梯。

眾多港人住在多樓層的公共屋邨或私人樓宇，一般垃圾收集點均設在單位同層的垃圾房或後樓梯。今年4月1日垃圾徵費實施後，市民要扔家居垃圾，均須用已收費的指定袋包好才可投放到收集點。不過，收集點大多數沒有設置監控鏡頭，何人違規沒用指定袋扔垃圾難以得知。

部分物管公司打算以大型指定袋收集廢物，方便處理違規垃圾，但日前被指相關做法違法。不過，環保署昨日表示，法例沒有禁止相關做法，但住戶扔垃圾時仍須用指定袋，否則違法。該署解釋，各人均應為其垃圾負責，因此並無建議物管「包底」的做法，但物管發現違規垃圾時，需以指定袋包好才可交予垃圾收集商。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指出，雖然法例已列明「包底」行為並無違法，但垃圾徵費「良好作業指引」已指出物管「不應」包底，而包底表面上最方便，實際會令污染者無上限丟棄垃圾，然後每戶平均分攤垃圾費，垃圾量少的住戶反而要補貼垃圾多的住戶，造成不公，住戶應「自己垃圾自己包好」。

綠領行動總幹事何漢威則說，最近留意到部分業主立案法團或物業管理公司疑「走精面」，預留大筆款項購買指定垃圾袋，似「打定輸數」預期所有住戶均不遵守法例，甚至預備「全包」所有住戶的垃圾徵費，所有住戶共同承擔相關費用。他表示，問題癥結在於法例未有明文禁止「包底」，一旦實行相關安排令市民誤以為管理費已攤分垃圾費，住戶或為節省開支而不會再另行購買指定袋扔垃圾，更甚沒有誘因減廢。若果環保署未能察覺，或未能執法，垃圾徵費等同「廢武功」。

何續指，當局應與物管公司集中討論如何令市民守法，以及一旦發現有人違規垃圾的跟進行動。他舉例本港可參考台灣的「中央收集」，在樓宇地下大堂附近設收集點，由保安人員確保所扔的家居垃圾合乎法例要求，便可集中跟進個別樓層的垃圾問題，而非任由住戶在後樓梯亂扔，甚或安排清潔人員指定時間逐家逐戶收集，做到垃圾要「冤有頭債有主」，才能有效執法，糾正住戶行為。

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