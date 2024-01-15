葵涌醫院驚現床蝨　源頭料病人外來衣物

本港醫院驚現蝨蹤！本報接獲讀者反映，指葵涌醫院有病房懷疑發現床蝨，相關被鋪被放入黑色膠袋後送往清洗。葵涌醫院證實，本月1日例行檢查時於一個病格發現床蝨，初步懷疑與一名長期住院的男病人有關，其家屬近日探訪時曾將衣服及個人物品交予該病人，相關被服已按指引獨立處理，該病格在進行徹底清潔及滅蟲後已恢復使用，醫院其他地方未有發現床蝨傳播。滅蟲專家相信，床蝨是由家屬帶去的衣物傳入，指醫院環境傳播床蝨的風險不高，市民無須過分擔心。

公立醫院病房內床位較多，加上床位之間沒有間隔，有需要時僅以布簾遮擋，若其中有床位發現床蝨，或會全房遭殃，甚至在醫院傳播。據讀者反映，葵涌醫院其中一個病房懷疑發現床蝨，院方將全病房懷疑有床蝨的被鋪分別放入十多個大黑色膠袋，之後將這些被鋪送往醫管局指定蝴蝶灣洗衣房。該讀者稱，事後有人聯絡院方了解事件，院方向相關洗衣房施壓，最後事件不了了之。他質疑院方無跟隨感染控制指引，亦無通知其他病房進行即時篩查。

葵涌醫院回覆查詢時表示，本月1日例行檢查一個成人精神科男病房的病格時，在一名長期住院的男病人之個人物品及病床中發現床蝨。該院指，該男病人家屬近日探病時，曾將衣服及個人物品交予該男病人，而相關病格對上一次例行檢查是於去年12月24日，當時無發現床蝨。

該院又指，該病格已即時停用，並於上周二、三及五安排專業滅蟲及防蟲承辦商進行徹底清潔，該病格內的6名病人需調往其他病格。相關被服則被雙重包裝並紮好，送到蝴蝶灣洗衣場，根據感染控制指引獨立處理及以高溫洗滌。

該院表示，已通知同一病房其他病人及家人有關床蝨的情況，建議家屬在探訪時應暫時避免將衣服及個人物品帶給病人，並加強檢查家屬帶予病人的個人衣物，避免再次出現同類情況。該院已全面更換涉事病格相關被服，並檢查所有病人的皮膚狀況、安排病人沐浴及更換衣服再作檢查，將所有病人個人物品密封在塑膠袋中，所有病人的皮膚均沒有出現異常情況。

同時，該院已通報感染控制組，會加強檢查及監察醫院範圍內的衞生情況，並要求承辦商加強防治蟲患工作。該院稱，院內其他病格及病房未有發現床蝨傳播，強調事件對該院臨床服務沒有構成影響，涉事病格亦於上周六恢復使用，將繼續密切監察情況，並配合當局防治床蝨措施，防止床蝨傳播。

香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，本港一年四季均可見蝨蹤，只是夏天較嚴重，形容本港「凍極有個譜，最多凍幾日」，因此冬天都可見床蝨。他指，醫院病房內雜物少，環境亦光亮，「有隻曱甴行過都易見到啲」，而且床架為金屬，床位之間僅有一個金屬床頭櫃，不利床蝨轉移，加上病房物品及環境清潔較頻繁，相信傳播床蝨機會不大，市民毋須過份擔心。