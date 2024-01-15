消委會檢30唇膏　8成樣本檢出礦物油化合物　或令肝臟「生粒粒」

即將迎接首個除罩的農曆新年，愛美之人或會買支新唇膏，烈焰紅唇去拜年，但要靚亦要命！消費者委員會測試30款受歡迎品牌的唇膏，發現80%樣本檢出可積累於人體的礦物油飽和碳氫化合物(MOSH)相關混合物，當中4款樣本超出歐洲標準，或令肝臟「生粒粒」；另有5款同時檢出微量礦物油芳香碳氫化合物(MOAH)，部分MOAH疑有基因毒性和致癌性，消委會指是次樣本檢出的MOAH雖沒有致癌疑慮，但多個海外組織建議避免攝入相關物質，又促廠商檢視原料及生產過程，減少礦物油或致敏物質。

消委會提醒，如果嘴唇有傷口，可能會增加致敏物滲透皮膚，以及出現過敏反應的機會；如果有不自覺舔唇的習慣，建議特別留意唇膏產品的成分，避免選用含礦物油或合成碳氫化合物作為重要成分的產品；市民於飲食前，應先抹走唇上的唇膏，減低攝入唇膏物質。

消委會測試23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏，售價由65至505港元不等，每克由15.5至130港元，相差超過7倍。30款樣本中，24款檢出短鏈MOSH及其類似物礦物油物質，其中5款含量較高，包括GIORGIOARMANI樣本唇膏含最高，達17.8%；GUCCI樣本唇膏達14.1%，超出歐洲化妝品協會唇部護理產品的建議水平，礦物油物質較易積累在動物肝臟，或與肝臟肉芽腫的形成有關連。

「GIORGIOARMANI」品牌集團表示，其產品所用的礦物油成分都經過淨化程序，純度均達到藥用級別，成分質量同時符合歐盟法規規定以及歐洲化妝品協會的建議。「GUCCI」亦表示，唇膏品質符合所有現存的法例規定。該公司指，檢測所用的儀器和方法不能明確分辨源自礦物油成分的MOSH和源自合成碳氫化合物成分的MOSH類似物(POSH)，致令樣本檢出高濃度MOSH及其類似物，認為可能因此大幅高估樣本中MOSH混合物的含量。此外，GUCCI認為，歐洲化妝品協會的建議不是就唇膏產品成品配方而設，未能區分MOSH來源，導致結果並不準確。

與此同時，有4款唇膏檢出的長鏈MOSH及其類似物含量較高，其中OPERA樣本檢出量達20.48%；其次為達18%的GUCCI樣本，未能符合歐洲安全限值。海外研究指，長鏈MOSH可能會在人體的脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，而在人體積累相關物質可能與脂肪肉芽腫的形成有關連，長遠對人體的影響仍有待研究。

另一方面，有5款樣本檢出另一種礦物油物質MOAH，總量由0.06%至0.96%不等。儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但為安全起見，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品。