去年74宗醫療儀器投訴　被氹買舊型號血糖機　消委會調停方退回

消委會接獲不少消費者就醫療儀器問題求助個案，當中涉及銷售過期產品；保養服務等投訴，涉及金額由數十至數萬港元不等。該會促請商戶確保出售的醫療儀器在品質及規格等方面都符合標準，消委會於2023年接獲74宗涉及醫療儀器的投訴。

投訴人蕭先生在藥房錯買舊型號血糖試紙，換貨被拒後被藥房職員游說購買舊型號血糖機，配合使用舊款的血糖試紙。蕭其後才發現舊款血糖機已過期超過3年，裏面的採血針亦已過期逾1年半。他回到藥房反映時，職員態度惡劣，堅持產品質量沒有問題，拒絕妥協換貨或退款。藥房經消委會調停後，才願意退回舊血糖機的費用或補差額更換血糖試紙。

另外，投訴人陳婆婆在B公司購買一對約2.8萬港元的助聽器，一年保用。但左邊助聽器的耳模及耳機在數月後突然鬆脫，及後耳機甚至脫落及遺失。陳婆婆家人們比較左右兩邊的助聽器組件，發現左邊耳機的連接線明顯比右邊短，認為與左邊助聽器鬆脫有關，要求公司為陳婆婆免費重造耳機。

但B公司向陳婆婆的家人解釋，接駁位置鬆脫屬不正常現象，一旦出現，便應盡快聯絡公司作檢查及調校。B公司另要求收取1萬港元重造耳機。陳婆婆的家人認為產品本身已存在問題，且保用條款未能足以保障消費者。 B公司經消委會介入後，願意為陳婆婆安排新耳機及重造耳模，不過需要繳付1,860港元行政費，並解釋助聽器須為客人度身訂造，所以連接線的長度會因應客人的耳型而有所不同。

消委會指，不論售賣的是醫療儀器或配件，商戶都不應該出售過期及品質欠妥的貨品，尤其個案中的血糖測試套裝涉及穿刺及採血步驟，其安全性及品質要求嚴謹；為確保醫療儀器使用恰當，消費者如在使用上遇到困難，不宜自行揣摩或調校，應遵照使用說明書或專業醫護人員的指引使用。消費者亦應注意產品保用及提供的售後保養條款，包括保養年期、保養範圍、是否提供上門服務及續保安排等。