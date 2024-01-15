儲水式熱水爐耗電差異大　1樣本未符要求遭令停售

市民勞碌過後希望洗個熱水澡消除疲勞，惟選擇不恰當的儲水式熱水爐，隨時會被燙傷甚至引致爆炸。消委會過去3年就收到220宗涉及熱水爐的投訴，該會近日與機電工程署合作測試了12款儲水式電熱水爐的安全及效能，包括7款單膽及5款雙膽電熱水爐。測試發現，3個樣本量得的備用耗電量超出強制性能源效益標籤計劃容許的公差範圍，機電署已勒令其中1款停售。若模擬消費者的淋浴習慣，花灑式樣本整體表現較佳。安全測試方面，2款花灑式樣本未能通過非正常操作測試。消委會提醒，市民使用花灑式電熱水爐時，必須確保安裝原廠或生產商認可的混合水龍頭裝置及花灑頭，切勿在出水管位置或花灑頭加裝任何開關水掣，否則儲水缸可能會因壓力過大而爆炸。

是次測試的12款單相家用儲水式電熱水爐，即可把冷水加熱並將熱水長期儲存於儲水缸(俗稱內膽)的電熱水爐。所有樣本的額定輸入功率為3,000瓦特，零售價由1,280港元至6,980港元(不包括安裝費)。電熱水爐的保溫能力愈佳，熱水溫度的下降速度會愈慢，備用耗電量便會愈少。測試發現，單膽樣本每24小時量得的備用耗電量由0.35千瓦小時至0.85千瓦小時，雙膽樣本則由0.95千瓦小時至1.8千瓦小時，單膽樣本的備用耗電量較雙膽樣本低。

電費方面，估算時假設樣本每日處於備用狀態約5小時，以每度電1.7港元計算，花灑式樣本中，單膽樣本估算出的每年電費由44港元至103港元不等，而雙膽樣本分別為161港元及157港元；無排氣管式樣本中，雙膽樣本估算每年電費由120港元至229港元不等，顯示雙膽樣本每年的待機電費較單膽樣本為高。

測試發現，5款標示1級能源效益級別的單膽樣本中，「真富」(樣本3)表現優異，其能源消耗指數為44%；而標示5級能源效益級別的「威寶牌」(樣本4)，能源消耗指數則為167%。

值得留意的是，測試發現「柏林牌」(樣本2)、「威寶牌」(樣本4)及「德國德信」(樣本12)量得的備用耗電量與代理商早前呈交予機電署的額定數值的差異，超出了強制性能源效益標籤計劃容許的公差範圍(+5%)，已將測試結果轉交機電署跟進。至於「樂信牌」(樣本8)及「上將」(樣本(9)量得的容量較額定的分別少6.3%及5.4%，差異超過5%，未能符合標準要求。由於該2款樣本屬雙膽電熱水爐並不屬強制性能源效益標籤計劃的涵蓋範圍內，故將測試結果轉交海關跟進。

12款樣本中，2款花灑式樣本「真富」(樣本3)及「威寶牌」(樣本4)未能通過標準內的非正常操作測試，其餘10款樣本則通過所有安全測試。

就「柏林牌」、「威寶牌」及「德國德信」事宜，機電署證實三款型號均不符合監察測試的有關規定，已將上述測試結果通知相關進口商，其中「柏林牌」及「威寶牌」正根據產品能源標籤實務守則的要求進行進一步測試。而「德國德信」的進口商選擇不作進一步測試，因此署方已將該型號的參考編號從表列型號紀錄冊上刪除，該型號不得在本港供應。

消委會於2021年至去年11月期間，共收到220宗有關電熱水爐(包括儲水式及即熱式)的投訴個案，主要涉及維修、保養及安裝服務和貨品質素，較常見的是內膽出現漏水，有機會影響產品的安全性。

廠商回應方面，「真富」及「威寶牌」表示收到機電署的安全測試結果後，已抽取數個樣本並委託第三方認證機構進行安全測試，沒有發現安全問題，認為可能與個別產品的質量有關，並已加強及改善產品的質素監控。