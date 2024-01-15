陳維安退休　衛碧瑤接任立會秘書長

立法會行政管理委員會早前委託顧問公司，公開及內部招聘秘書長。立法會主席梁君彥今日（15日）公布行管會決定委任現任副秘長衛碧瑤出任新任立法會秘書長，她將於今年7月1日出任候任秘書長，並於8月1日正式接替開始退休休假的現任秘書長陳維安。

梁君彥指衛碧瑤參與立法會秘書處工作多年，現時負責管理秘書處內的9個部門，多年來亦擔任多個部門，積極面對變革，為立會提供服務，形容她「由低做起」。他續讚揚衛多年來積極進修，證明只要願意有心努力，有正向思維願意努力，秘書處是有機會，又形容其為「勵志故事」，相信衛能帶領秘書處應付新時代議會需要。

梁同時感謝陳維安12年來的工作，指其盡心盡力服務秘書處，即使在任期間面對一度面對劍拔弩張的行政立法關係和疫情，又讚揚陳過去亦一直善用資訊科技，提升運作效率。

曾出任教育局副局長的陳維安，將於今年8月退休。梁君彥於去年11月表示展開公開及內部招聘，亦會聘請人力資源公司進行招聘，預計需時約1年。不經不覺，陳維安已經擔任秘書長逾10年，這是他單份做得最長的工作，而任內亦經歷過不少爭議事件。

陳維安經歷過不少議會「風暴」，包括他在2012年9月出任秘長，直至2016年，時為青年新政成員惖游蕙禎及梁頌恆帶同「HONG KONG IS NOT CHINA」標語宣誓，當時負責監誓的陳維安表明無權為兩人監誓。其後，全國人大常委會就《基本法》第104條釋法，最終包括前香港眾志主席羅冠聰在內共有6人亦因宣誓無效，被取消立法會議員資格。

及後在2019年6月爆發反對修訂《逃犯條例》風波，內務委員會曾通過向負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會發出指引，撤換民主黨議員涂謹申主持職務，改由建制派議員石禮謙負責，立法會秘書處以書面通知方式諮詢議員是否接納指引，但秘書處的舉動惹起泛民不滿，泛民要求同陳維安會晤。

泛民主派不斷拉布，令內務委員會遲遲未能選出正、副主席，陳維安更被「擺上枱」，被民主派要求到會上就不同事宜解畫，疑似又想拉布，但遭陳維安拒絕。誰知知有民主派咬住不放，要求在內會會議上討論內會譴責陳維安的事宜，但最終不成事。