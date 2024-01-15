議員倡爭取恢復內地一簽多行　推HONG KONG PASS吸旅客

疫後本港旅遊業未復甦，有政黨今日(15日)提出多項建議，包括向中央爭取重推一簽多行和擴大自由行至更多內地省市，並增加24小時通關的口岸，以及利用體育盛事吸引旅客來港。

議員劉國勳指去年訪港的3,400萬旅客當中，內地旅客仍是主要來源，內地旅客不論過夜或即日來回也具有購物力，認為港府應全方位加與內地聯通，建議把自由行城市，由現時49個內地城市，進一步擴大至更多省會或大城市哈爾濱等。他又認為是適合時機重推一簽多行，並可考慮擴展至大灣區以至其他廣東省城市，吸引更多內地客。

另一議員鄭泳舜則認為可以透過體育帶動旅遊，他形容碧咸為班主、阿根庭球王美斯效力的國際邁阿密下月訪港屬「足球盛宴」，認為可吸引不少球迷專程來港觀戰，又指稍後的七人欖球賽也可以吸客。他強調還有啟德體育園今年會續步啟用，當局也要思考如何在此新場地安排賽事吸引旅客。鄭又英國的LONDON PASS為例，指包含景點入場、交通及一些戲劇的購票優惠，認為可參考推出HONG KONG PASS便利旅客。

曾到中東訪問的議員周浩鼎指當地人對香港和內有興趣，但認識不深，建議港府要在當地加強宣傳，提升旅發局在杜拜設代辦加強支援和宣傳。他又指通關後訪港的東盟旅客數字理想，認為有關方面可繼續加強宣傳吸客。