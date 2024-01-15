奶茶「加料」擸刀襲女兒　婦被控企圖謀殺　稱憂其被綁架及強姦

已婚婦稱因擔心女兒被人綁架及強姦，為着帶她到安全的地方，竟在奶茶中「加料」給女兒及丈夫，待兩人昏睡後，用刀傷女兒手頸，令女兒一度需要留醫ICU。涉案已婚婦被控企圖謀殺及意圖犯可公訴的罪行而施用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪。她不認罪，案件今（15日）在高院開審。控方指，被告有精神問題，但適宜答辯，認為她有意圖謀殺她的女兒。

現年48歲被告楊芳茱，1992年來港定居，2001年結婚，同年誕下女兒。她被控於2021年4月13日，在藍田麗港城一單位，非法導致姓趙女兒及丈夫服用使人神志不清或軟弱無力的藥物（即勞拉西泮），意圖使她自己能犯可公訴的罪行。她另被控於或約於2021年4月14日，企圖謀殺姓趙女兒。企圖謀殺罪的交替控罪是有意圖傷人罪則指，她於同日同地意圖使姓趙女兒身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。被告的女兒現年22歲，被告的丈夫則為61歲。

控方開案陳詞指，一家三口居住在麗港城一單位。2021年4月14日早上，執法人員接報前往涉案單位，發現男事主神志不清；女事主頸及手受傷，將她送院，她一度留醫深切治療部。翌日執法人員接到被告的胞妹致電，指被告正身處位於港島的單位。執法人員到場發現被告，她一個載有刀的背囊，刀有她及女兒的DNA。被告被捕，警誡下說，6個月前，她聽到有男子告訴她，會綁架她的女兒及強姦她，之後更會把女兒售給妓院。被告將事情告訴丈夫和女兒，並叫他們躲藏，但他們不相信。被告又說，自己案發前一晚買了杯奶茶給丈夫及女兒，她加了30粒安眠藥入奶茶。待女兒睡著後，她用刀割傷女兒的手。她帶着另一把刀是想自殺。

案件編號：HCCC79/2022