撤控女學生串謀傷人罪　官指被告同意購買武器但無具體計劃

2022年初有人在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論、討論策劃暴力行動，包括用利器刺死執法人員等，以及研究購買電槍、弩等攻擊性武器。一名懷疑與案有關的16歲女學生，否認串謀有意圖而傷人罪，案件經開審後，區院法官練錦鴻今（15日）決定撤銷控罪。練官指雖然被告的貼文顯示她同意購買武器，但是並無任何具體計劃。練官指被告的貼文除不負責任、幼稚得令人發笑及自招嫌疑外，並不能證明她曾與他人達成協議要傷害其他人，故決定撤銷控罪。

女被告張佩善案發時16歲，報稱是學生。她被控於2022年2月8日至5月7日期間，在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害，而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害另一些人。同案4名男被告，早前已承認串謀有意圖而傷人及煽動等罪，還押至2月2日判刑。法官裁決指被告於涉案群組共發出8則貼文，顯示出她確同意要傷害執行防疫政策人員及順從政策的市民，且同意要購買武器。不過法官指群組內所有貼文均未能顯示如何購買武器及如何實行計劃，認為控方未能以毫無合理疑點證明被告有達成協議去傷害他人，故決定撤銷控罪。

本案承認事實指，案發期間，新型冠狀病毒肺炎肆虐，港府推行各項防疫政策及措施。一個名為「寧願站著死也不跪著生存」的Telegram 群組於2022年2月成立。同年5月7日，群組有14名成員，被告張佩善是管理員。控方指稱，張贊同疫苗是「毒針」的說法，又詛咒所有支持防疫政策的人士應 「最好快啲死晒佢」。另外，該群組亦有討論刺殺執法人員及作武裝鬥爭等，控方指張積極參與籌劃武裝鬥爭，同意應購買及備存武器。

案件編號：DCCC 1016/2022