8警涉襲無家者兼屈藏毒　同袍供稱「事主曾稱腰痛無解釋原因」

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今(15日)於區院續審，控方傳召案發時曾於案發時接見兩名事主的警署值日官作供。他指兩名事主當日均沒有任何投訴，其中要求送院的事主，他只是大叫腰痛，並沒有投訴遭警員毆打。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

於2020年2月4日在深水埗警署當值日官的警署警長李文偉供稱，當晚分別有警員把兩名事主帶到警署，其中阮被指藏有攻擊性武器，阿十則被指藏毒。他指2人均沒有任何投訴，且沒有任何不自然表情。就阮文山方面，李稱沒有見到任何警員威逼阮不要說話，阮亦沒有任何痛苦及驚恐表情。李稱阮在扣押於臨時覊留室後不久，才以本地話大叫腰痛並要求送院，但他並沒解釋腰痛原因；案發時負責管理涉案通州街公園的何駿傑接受辯方盤問時指公園不容許露宿者堆積物品，並會發通告要求清走，否則會收走物品。他又指見過該處有毒品及針筒等，但沒有見到有人吸毒。何稱知道該公園是毒品黑點，但市民大多只投訴露宿者導致公園有異味。

案件編號：DCCC 123/2021