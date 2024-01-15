巴西運港餐酒藏4.9億元液態可卡因　2非華裔漢被捕

香港海關偵破海關歷來最大宗販運液態可卡因案，在一個海運貨櫃內檢獲約444公斤懷疑液態可卡因，市值約4.9億港元，拘捕2名分別38及50歲非華裔男子，他們報稱無業及運輸公司負責人。海關人員早前鎖定一個來自巴西、報稱載有飲品的20呎海運貨櫃，並於去年12月19日在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃。關員打開貨櫃後發現內有706箱紅白餐酒及果汁，於是把貨櫃內的貨物卸下作檢查，見到部分載有白酒的紙盒有被重新包裝過痕迹，其重量亦不一致。打開包裝盒後，見到裏面有一包以透明膠袋包裝的報稱白酒，但經過仔細檢查後，發現透明膠袋有可疑，袋邊並沒有印上貨物生產編號及生產日期等資料。

關員遂對所有紅白餐酒及果汁進行快速毒品測試，當中有37箱白酒對可卡因呈陽性反應，最終檢獲該批懷疑液態可卡因。案件中毒販花盡心思，使用極高明手法收藏毒品，首先將可卡因液化及偽裝為白酒，驟眼看該批液態可卡因與該批白酒，在外觀上完全沒有分別；毒販同時使用與原裝膠袋相同物料製作手工精細白酒包裝企圖瞞過關員，最後毒販於同一個貨櫃加入大量正常餐酒及果汁作掩飾，企圖魚目混珠。貨櫃內有超過700箱紅白酒及果汁，藏有毒品的紙箱約佔5%，關員調查時需要與毒販鬥智鬥力，不單比對每箱貨物的重量及包裝，還要將包裝的每個細節作比較才能偵破案件。

其後，海關展開監控遞送行動，將紙箱包裝原封不動還原，又不動聲色將貨櫃送回貨櫃碼頭，並進行全天候監控。由於涉及的毒品數量龐大，販毒集團挖空心思設置多重屏障企圖逃避追查。在整個偷運行動中，販毒集團成員分工仔細，由前期安排海路運輸、到貨櫃抵港安排運輸工作、以至最後安排接收貨櫃，均由不同成員處理，相信販毒集團透過斬件式方法擾亂海關調查工作，增加監控行動難度。

另外，販毒集團提取貨櫃時小心翼翼，貨櫃到港後先指示物流公司送到元朗一地點交收，但集團成員卻無現身收取貨櫃。經過一段時間沉寂後，集團成員突然現身到物流公司貨櫃場親自提取貨櫃，最後把貨櫃送至青衣一空地存放。販毒集團以突然轉變貨櫃交收手法，相信嘗試觀察有否海關人員正在監控貨櫃，當認為安全後才親身提取貨櫃，企圖以突擊手法逃避追查，但最終亦難逃法網。

至上周六(13日)，海關人員在元朗拘捕安排貨櫃海路運輸的一名非華裔男子，再於昨日(14日)在葵涌拘捕另一名負責安排本地接收及儲存的非華裔男子。案件仍在調查中，追緝販毒集團主腦歸案，稍後不排除有更多人被捕。