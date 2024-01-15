童樂居2前職員虐兒罪成　判囚4個月及4個月兩周　官斥麻木不仁

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，其中涉及16名被告同被控的案件，當中9人共承認30項控罪，區院法官王詩麗今（15日）先處理其中2人的判刑，她們共承認3項虐兒罪，均為看見其他職員向幼童施虐時袖手旁觀。王官判處2人監禁4個月及4個月兩周，並認為案件有嚴重之處。王官指2人對幼童受襲視若無睹及無動於衷，麻木不仁並漠不關心，且鼓勵及助長虐兒風氣，使他人更肆無忌憚及任意妄為，並認為法庭須發出零容忍的訊息。

今接受判刑的被告為李慧心（52歲）及鄭淑貞（61歲）。涉案日期為2021年11月發生，涉及女童W及X。案情指兩名被告分別目睹兩名幼童被其他職員摔落地墊、拍打及指着頭部均袖手旁觀。最終，涉及1罪的李被判監4個月，涉兩罪的鄭則被判監4個月兩周。

早前已認罪的被告伍家穎（47歲）及周靈芝（30歲），各自亦獨自面對19項及9項虐兒罪，2人承認當中的17項及7項控罪。該些控罪共涉及超過17名男女幼童，案發時間為2021 年11月20日至12月23日。兩名被告涉及的施虐手法包括大力箍幼童頸部約6秒、拍打頭部超過30下、扭耳、搖晃頭部、以鞋打幼童頭部等。法官決定押後2人的判刑自不認罪被告的案件審結後處理。

案件編號：DCCC 846-853/2022，DCCC 153,156/2023