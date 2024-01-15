建造業人才流失成本上升　逾3成公司認為復常後營商環境轉差

建造商會今日（15日）公布「建造業營商指數」調查，發現受訪公司對行業短中期前景轉趨審慎，對本港長遠經濟發展亦感憂慮，逾3成受訪公司認為社會復常後營商環境轉差，指是受人才流失、建築成本上升、樓市和整體經濟放緩等因素影響。

商會去年底委託顧問公司，聯同教育大學香港研究學院，於去年11至12月向251間會員公司發出問卷，回應率為44.2%。數據顯示，受訪者對建造業短期（1至2年）、中期（2年以上至5年）及長期（5年以上）的前景平均評分，分別為6.5、6.6、6.5，就本港整體經濟前景的短、中及長期平均評分則分別為5.5、5.8、6.1。商會指，比較過往6年數據，會員對建造業前景的短、中期評分，以及整體經濟前景的中、長期的評分，均較往年回落。

調查亦發現，43%受訪會員公司認為，社會復常後營商環境變好，33%則覺得環境轉差，其中92%認為是各工種人才流失所致，另分別有78%受訪公司認為是建築成本上升，或樓市和整體經濟放緩所導致。

商會建議當局解決業界正面對的問題，盡快增加本地建造業工人及各專業技術人員的供應、繼續有序輸入外勞以緩解短期不足、積極考慮不同降低建築成本之建議等，讓未來工程得以順利推展。