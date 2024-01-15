黎智英涉違國安案周二續審　爭拗專家供詞能否呈堂

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，明日(16日)在西九龍法院（暫代高院）續審。踏入第10日審訊，辯方會就城市大學法律學院教授王貴國，其控方專家證人證供的可否呈堂性提出爭辯。而在控辯雙方完成爭辯後，控方便會傳召首名控方證人，本案認罪被告之一的壹傳媒前行政總裁張劍虹作供。

控方上周處理控辯雙方承認事實，以及執法人員的書面供詞，並播放黎智英與執法人員所進行的錄影會面片段。執法人員書面供詞披露，黎智英在2013至2020年間，曾轉帳1.18億港元給Mark Simon，而對方收錢後很快便會將大部分款項，分給支聯會、民主黨等泛民人士。另外，黎智英曾轉帳逾176萬港元給美國前副國防部長，而黎旗下的加拿大公司亦曾轉帳予公民黨、社民連等約2,000萬港元。

至於在錄影會面中，黎智英則「十問九唔答」。被問及關於署名「黎智英」的文章時，黎承認該署名是其本人，亦承認Twitter社交帳戶「Jimmy Lai」是他本人。其餘大部分問題，黎都是答「無嘢講」、「無補充」。會面中，黎多番稱自己不認識「重光團隊」核心成員李宇軒。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022