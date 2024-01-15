浸大文學院及社科學院合拼　待校董會通過7月推行

香港浸會大學教務議會今日（15日）以大比數通過文學院與社會科學院的合併方案，方案稍後將提交校董會審議，一旦通過，將於今年7月1日正式推行。浸會大學表示十分重視兩院合併，並於早前成立「人文及社會科學計劃」工作小組，其成員包括兩個學院的院長及多個部門的代表，負責開展相關的討論和工作，而合併是參考了世界各地包括頂尖大學的相關做法，文學院和社會科學院將組成一個學院，現有的12個學系將組成四個學部，合併後各學系的名稱和身份不變，而兩個學院所得到的資源以及職位數目不會因合併而減少。

浸大強調，工作小組自去年四月起，至今召開過8次工作小組會議、兩次教職員論壇以及超過40場諮詢會議，以聽取教職員、學生、校友以及其他持份者的意見。而工作小組向教務議會提交的方案，亦吸納了許多諮詢會收集到的意見。浸大指校方未來數個月將繼續與師生和校友保持溝通，收集不同持份者的意見。

浸大續指，合併能夠推動跨學科發展，亦會讓學生有更多跨學科課程及雙學位課程的選擇，豐富他們的知識領域。校方又將成立6個工作小組，商討並制定方案落實的種種細節，其中1個小組將負責行政人員的相關事項。另1個主要由學生代表組成的小組將會集中討論未來學生組織以及學生參與學術管治方面的具體安排。其餘4個小組將分別探討4個學部的管治和運作。