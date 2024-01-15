環保署公布指定袋約3000零售點　涵蓋超市便利店可購買

距離垃圾徵費實施剩餘2個多月，環保署今日（15日）終於公布確實指定袋和指定標籤銷售點，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台大約3,000個零售點，當中包括7-Eleven、OK便利店、惠康、百佳、日本城等；另外，署方指正處理數百個藥房申請售賣指定袋，結果將適時公布。

環保署表示，已與主要連鎖零售商簽訂合約，各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間，開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤，詳情已上載至垃圾收費專題網頁（www.mswcharging.gov.hk），並會適時更新。

將來大部分指定袋銷售點會提供「一袋兩用」，市民可購買指定袋代替現有的塑膠購物袋，用後可再用作包裹垃圾。但至今有兩個獲授權零售點未能提供「一袋兩用」，分別是「759阿信屋」及「citysuper」。

另外，為方便住宅的居民組織、業主立案法團、物業管理公司或清潔公司，以及其他工商機構等大批量採購指定袋和指定標籤，環保署於去年年底開始，接受批量採購申請。截至1月中，環保署已收到約6,300個申請，申請機構主要包括物業管理公司（約佔60%）及住宅居民組織或業主立案法團（約佔10%多）；而清潔公司、餐飲業處所、酒店、社會服務機構及學校等各佔2%至3%。