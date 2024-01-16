國泰首批100名內地空服員　本月正式投入服務

國泰航空去年展開內地人才招聘計劃，首批招聘的內地機艙服務員，已有逾100人完成訓練，將於本月正式投入服務，該批員工既有剛畢業的年輕人，亦有曾在其他航空公司工作的經驗人士。國泰又指，今年將於內地展開更密集的招聘計劃，期望於2025年把內地機艙服務員總數擴展至超過1,500名，使內地成為除香港以外，第二大的機艙服務員來源地。

國泰服務董事吳潔文指出，國泰已全面重啟招聘計劃，包括去年8月首次在內地招募機艙服務員，首批100多名來自內地不同省市的機艙服務員，現已完成為期7周的培訓及考核，包括緊急及安全培訓，以及技術和服務技能，將於本月正式投入服務，涉及的航班目的地包括上海、日本、新加坡、悉尼等。

問到國泰客戶以港人為主，內地員工是否需要學習粵語，吳潔文表示，國泰的機艙服務員團隊來自不同地區，每班航班均會安排能說粵語、普通話、英語及具備第三外語的員工，可照顧來自不同地區及背景的乘客。她續指，無論在本地、內地或其他地區的招聘，招聘條件及培訓內容均一致，暫時未看到內地員工招聘有特別安排的需要。

國泰近期因機師人手不足而取消多班航班，問到國泰是否有信心空服人手不會成為下一個航班取消的原因，吳潔文表示，公司期望到2025年，整個機艙服務團隊可達1萬人，當中內地員工佔1500人。她提到，去年在內地、香港及星加坡等其他地區，已招聘1000名機艙服務員，今年的招聘活動將會更繁忙，有信心在2025年達標。

來自南京的Harry，為國泰首批內地機艙服務員之一，他曾在一家歐洲航空公司擔任空少。問到為何轉職國泰，他表示在澳洲讀高中時，要到香港轉機，當時國泰空服的親切令他印象深刻，又透露2017年大學畢業後曾投考國泰空少落榜，故是次國泰到內地招聘即馬上申請。

本月初已完成首飛的Harry，期間曾因不懂粵語險鬧出笑話。在香港飛往馬來西亞的航班上，有乘客以粵語表示需要「毛氈」，他下意識以為是與普通話發音相似的「毛巾」，後來乘客再以普通話表示要「毛毯」。他表示，若在機艙遇到只會說粵語的乘客，會找其他會粵語的同事幫手，又指現時有自學粵語，會說基本的用語，例如「大家好」、「係啊」等。

是次招募的內地機艙服務員，將直接與國泰總部簽署僱傭合約，國泰將協助內地員工提交及辦理在港就業的工作簽證，經香港入境事務處的審核與批准後，方可簽訂合約。同時，取錄者將以香港為工作基地，可選擇香港作為居住地，亦可選擇居住在大灣區內的其他城市，但須滿足居住地與香港國際機場之間的通勤時間少於90分鐘。