東方日報A1：益生菌功效多搵笨　補身滿肚疑問

本港保健品缺乏規管，市民亂食益生菌未必有益。消費者委員會檢視40款益生菌產品後，發現高達60%樣本沒列出益生菌數量或詳情資料，不符國際自願性行業標籤指南的要求，其中一款更加完全沒有標示相關益生菌的資料。該會更發現其中兩款樣本標示含有人體腸道內常見的糞腸球菌，有變成致病菌的風險，不建議供人類使用。益生菌成分及功效成疑，令市民滿肚疑問。消委會指出，各地已經規管保健品的標籤或用料等，惟本港仍未有相關監管，促請港府參考國際行業標準或者地區法例，訂下膳食補充劑的相關標準或法例。

益生菌實為對人體有益的微生物，有助維持腸道內「好菌」、「有害菌」和「條件菌」不同菌群的平衡，每款益生菌的名稱可解構為菌屬、菌種及菌株，被指有助腸胃健康，改善腹瀉等情況等，目前醫學確定有17個益生菌菌屬存在於人體內。消委會檢視40款益生菌產品，逾90%樣本（36款）標示含乳酸桿菌，逾80%（33款）標示含雙歧桿菌，前者聲稱可改善消化、加速腸道蠕動；後者則聲稱能製造出乳酸、維他命B群及醋酸等有益物質。

不過，40款樣本中只有15款樣本在包裝上清楚標示所有益生菌菌株，一款只標示菌株編號，3款只標示菌屬，更有一款完全沒有標示相關益生菌的資料，只在成分表中以「本地大學研發綜合益生菌」取代，消費者無從分辨正服用甚麼菌，標示資料不符國際益生菌協會制訂的自願性行業標籤指南，情況並不理想。

事實上，國際間均有不同程度監管益生菌，其中內地早在2005年已要求供應商向國家食品藥品監督管理局作出申請，除產品的安全和效用資料外，供應商亦必須確認益生菌生產場地符合《保健食品生產良好規範》（GMP），亦限制可作保健食品的益生菌只有10種；美國則將益生菌分膳食補充劑、食品成分或藥物進行監管，銷售相關產品都要先通報美國食品及藥物管理局；歐盟則指相關審批要求，惟香港未有明確相關要求。

此外，「PicoLabb」及「Procalun」樣本標示含有人體腸道內常見的糞腸球菌。根據聯合國糧食及農業組織與世界衞生組織聯合工作組評估，糞腸球菌和屎腸球菌是屬於腸球菌屬的常見益生菌，但由於這兩種菌株較不穩定，容易被污染或有變成致病菌的風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，因此不建議作為益生菌供人類使用。台灣的食品藥物管理署自2019年7月起亦限制兩款菌的使用，需經當局審批生產、儲存方法等資料，以及確保不會令益生菌變病菌的證明。

消委會促港府為消費者把關，參考國際行業標準或地區法例，訂下膳食補充劑的相關標準或法例，確保市面上的益生菌產品的安全、成分和功效合乎理想，消費者則應諮詢醫生和專業人士，按身體狀況和需要而選擇合適的益生菌。衞生署則指市民日常飲食可從乳酪、泡菜等發酵食物攝取到益生菌，不一定要透過保健品攝取。而「PicoLabb」代理商表示，該產品經3年發酵而成，以確保其高活性成分，亦向消委會提供相關的純度認證和安全測試報告。消委會未有列出其他廠商回應。

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