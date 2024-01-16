本地薑初創研綠色物料　「打印」環保微電子產品

香港初創不乏先進技術，香港科學園微電子研發公司「機質科學」(OM SCIENCES)共同創辦人兼行政總裁及首席顧問倪世明教授表示，過去五、六十年間電子產品急速發展，但同時造成嚴重的環境污染問題；由於電子產品一般含有多種重金屬，雖然每件的含量不多，但隨着多年來的積累，舊有的電子產品遭遺棄到大自然，最終或透過食物鏈回歸人類體內。倪世明教授指，目前該企業的原材料及產品主要使用在國際科學領域上認同的綠色物料——碳聚合物，該企的電子產品較傳統同類產品金屬含量少約八成；而公司的最終目標是製造出可100%可回收及可生物降解的電子產品。

有機微電子產品製作流程較傳統微電子產品簡單，亦毋須用到高真空或高溫儀器；未來更有望將有機微電子材料，完全用打印機打印出電子產品。倪世明教授稱，有機半導體的原材料可以為石油副產品，但團隊亦透過不同的化學物合成，尋找對環境傷害最少的電子物料；已有很多學術文獻顯示，現時已有不同的全環保有機半導體材料，惟穩定性仍有待改善。

除了環保外，倪世明教授認為，有機化學合成的電子聚合物擁有高可塑性；而公司專利的材料，用於感應器上的穩定性亦有保證。首席財務官蘇承樂透露，該企目前亦與其他電子工業公司商討如何能將有機微電子材料產業化，坦言從理論變成大眾化的產品，要經過很多不同範疇專家的努力方能成事。

事實上，有機微電子材料的應用場景相當廣泛，包括有機薄膜太陽能吸光材料、OLED放光材料、防靜電薄膜塗層、薄膜有機晶體管，其專利技術亦可透過有機薄膜，打印出溫度、氣體及壓力感應器；而晶體管亦是電腦邏輯晶片的主要核心組件。

倪世明教授稱，有機微電子學是一個全新的產業；而香港作為一個國際都市，具有豐富的企業管理、科研、金融及市場化經驗，有助加快新產業的誕生及發展。

微電子一直是科技園公司重點發展產業之一，位於元朗創新園的微電子中心(MEC)預計於今年投入營運，以推動微電子為主軸，提供先進的專用基礎設施和硬件配套，吸引企業進駐。