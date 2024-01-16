研節日活動口岸24小時通關　港府稱將與內地商討可行性

除夕煙花匯演吸引數以十萬市民聚集維港兩岸觀賞，大批內地旅客北上歸家遇阻，各界提出不少建議，包括探討在大時大節後實施24小時通關。政府今日(16日)向傳媒表示，正積極和內地討論，特別在旅客往返多的日子會研究延長口岸運作時間和24小時通關口岸。港府指與內地討論進展順利、態度積極，一有細節將向市民公布。

至於能否在農曆新年前就口岸安排有進展，政府表示旅遊業一直影響香港經濟增長，所有措施都需要和內地商討，兩地都就盡快安排有「正面」和共同的想法，而細節仍須討論。他又表示旅客的消費習慣已有改變，各行各業均須再思考如何吸引旅客。

港府發言人指，香港重視兩地融合，兩地市民來往也是常態，任何大型活動、通關需求大的時候，都會由官員統籌、處理通關細節。至於如何增加內地旅客，「一簽多行」、增加個人遊城市等意見，港府也將與內地單位探討可行性。

2024年，香港仍會舉行一系列大型金融活動，聯繫國際金融界，鞏固香港國際金融中心地位，亦會發揮盛事效益，激發消費動力。政府表示，下周三及下周四(24至25日)將會舉行2024年度的第17屆香港金融論壇，為全面復常之後首次面談，當中各國財金官員、央行、商界代表，目前有17個地區表示出席，論壇以多邊合作為主題探討可持續經濟發展模式，專題演講嘉賓包括2022年諾貝爾經濟得獎者，另一特別地方為有來自中東、東盟地區演講嘉賓，中東演講嘉賓增加到8位，東盟則有14位。討論議題包括多國關注的熱點議題，如綠色金融、大灣區發展等。