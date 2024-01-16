港男女平均壽命達80.7及86.8歲　出生嬰兒十年間跌逾6成

港人以長壽見稱，政府統計處出版最新一期《香港統計月刊》，顯示2022年本港男性平均預期壽命為80.7歲，女性更長、達86.8歲，需較2021年時的統計略減，惟比較各地數據後，發現香港兩性出生時平均預期壽命，可媲美日本及新加坡等正經歷低死亡率的經濟體。

根據統計，本港男女於2022年的平均預期壽命均較2021年(83.2及87.9歲)略減，不過整體(1991至2022年)仍呈上升趨勢，亦與其他死亡率低的國家相近。日本男女平均預期壽命分別為81.1歲同87.1歲，略高於香港。至於新加坡，男性平均預期壽命與香港相同，女性就低於香港、為85.2歲。港人的平均預期壽命相與法國、丹麥、瑞典及挪威等歐洲國家相若。

另外，在2022年呼吸系統疾病(包括新冠病毒病)取代腫瘤成為男性及女性死亡的首要原因，呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病分別佔男性死亡數目的37%、25% 及 17%，而女性的相對數字分別是33%、24% 及 17%。統計月刊同時分析本港過去30年的標準化死亡率，由1991年每1000人有11.8人死亡，下跌至2021年的6.9人；不過到2022年受新冠疫情影響，死亡率顯著回升至每千人有8.4人死亡。香港在2020至2022年，每年死亡人數均逾5萬，其中2022年升至63,692人，而2019年死亡人數為48,957人。

值得關注的是，近年出生率持續下跌，活產嬰兒數目由2012年的91,558人跌至2022年僅32,501人，10年間下跌超過6成。至於粗出生率(按每千名人口計算)由為2012年的12.8，銳跌至2022年的4.4。而登記結婚數目亦由2012年的60,459，驟降至2022年的30,012。